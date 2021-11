Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Radfahrer nach Unfall gestorben

Recklinghausen (ots)

Der 79-jährige Radfahrer, der gestern an der Kreuzung Henrichenburger Straße/Querstraße mit einem Auto zusammengestoßen war, ist tot. Der Mann erlag heute im Krankenhaus seinen Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 79-Jährige aus Castrop-Rauxel am Donnerstagmorgen, gegen 7.45 Uhr, die Henrichenburger Straße/B235 überqueren. Dabei wurde er von einem 57-jährigen Autofahrer erfasst. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern weiter an.

