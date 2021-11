Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Alleinunfall auf der Marler Straße

Recklinghausen (ots)

Heute Morgen verletzte sich ein 71-jähriger Marler, gegen 06.40 Uhr, auf der Marler Straße, Ecke Hammer Straße, bei einem Sturz mit dem Roller schwer. Ein Rettungswagen transportierte ihn in ein Krankenhaus. Er war auf der Marler Straße in Richtung Haltern am See unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug - vermutlich aufgrund der winterglatten Fahrbahn - wegrutschte. Es entstand geringer Sachschaden.

