Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Radfahrerin leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag kollierte ein 80-jähriger Autofahrer aus Haltern am See mit einer 63-jährigen Fahrradfahrerin aus Marl in der Straße In de Flaslänne im Bereich Neulandstraße. Dabei verletzte sich die Radfahrerin leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. An den Fahrzeugen entstand nur leichter Sachschaden.

