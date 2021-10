Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Fahrgast im Bus schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag um 16:30 Uhr, kollidierten an der Ehlingstraße ein 57-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen und ein 55-jähriger Fahrer eines Linienbusses aus Recklinghausen. Bei dem Zusammenstoß stürzte eine 65-Frau aus Recklinghausen in dem Bus. Sie wurde dabei schwer verletzt. Ein Rettungswagen transportierte sie in ein Krankenhaus.

Der Autofahrer wollte von der Katharinenstraße aus nach links in die Ehlingstraße einbiegen. Von rechts kam der Bus.

Die beiden Fahrzeuge wurden im Bereich der Front leicht beschädigt. Der Sachschaden wird auf 4.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell