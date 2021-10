Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Unfall an Tankstellenausfahrt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, gegen 13:30 Uhr, wollte ein 78-jähriger Autofahrer aus Datteln vom Gelände einer Tankstelle (Höhe Böckenheckstraße) an der Castroper Straße in den fließenden Straßenverkehr einfahren. Dabei kollidierte er mit einer 32-jährigen Autofahrerin aus Datteln. Die Frau verletzte sich bei dem Unfall schwer. Außerdem entstand 2.000 Euro Sachschaden.

