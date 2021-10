Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand in einer Firma in Lemwerder

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 14. Oktober 2021, wurde gegen 4:40 Uhr ein Brand in einem Firmengebäude in der Bertha-Benz-Straße in Lemwerder gemeldet.

Die Feuerwehren Lemwerder, Bardewisch, Altenesch und Delmenhorst löschten das Feuer. Es entstand Gebäudeschaden. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Bis zum Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurde die Firma stillgelegt. Die Brandursache ist vermutlich auf einen technischen Defekt an einer Stromanlage zurückzuführen.

Aufgrund einer starken Rauchentwicklung erfolgte eine Verkehrswarnung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell