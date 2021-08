Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (311/2021) Seit Samstag in der Weser vermisst - Angler entdeckt Toten am Flussufer bei Gimte

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Ortsteil Gimte, An der Laake Dienstag, 17. August 2021, gegen 17.20 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Am Ufer der Weser bei Hann. Münden-Gimte (Landkreis Göttingen) hat ein Angler am Dienstag (17.08.21) gegen 17.20 Uhr einen leblosen Körper entdeckt. Der Tote lag vor einer Buhne im Wasser. Aufgrund der vorliegenden Gesamtumstände geht die Polizei Hann. Münden davon aus, dass es sich um den Mann handelt, den mehrere Zeugen am vergangenen Samstag hilflos im Fluss treibend erblickt und daraufhin Rettungskräfte und Polizei alarmiert hatten (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/4994063). Eine sofort eingeleitete Absuche der Weser war am Wochenende ergebnislos verlaufen.

Bei dem Toten handelt sich um einen 24 Jahre alten Mann aus Hann. Münden. Sein Mitbewohner hatte ihn erst wenige Stunden vor dem Fund bei der Polizei als vermisst gemeldet.

Der Leichnam wurde von der Freiwilligen Feuerwehr aus der Weser geborgen und anschließend von der Polizei beschlagnahmt. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es bislang nicht. Ein tragischer Unglücksfall scheint wahrscheinlich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell