Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 27.07.2022

PI Leer/Emden (ots)

Westoverledingen/Flachsmeer - Brand im Steinweg

Am 26.07.2022 wurde Polizei und Feuerwehr gegen 15:00 Uhr der Brand eines Gebäudes im Steinweg in Flachsmeer gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort stellte sich heraus, dass diverse Gegenstände im Außenbereich sowie die Holzfensterrahmen einer Wohnung in Brand geraten waren. Auch auf Teile des Dachstuhls griff das Feuer über. Der Feuerwehr gelang es, eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein Wohn- und Geschäftshaus mit mehreren Wohnungen im rückwärtigen Bereich. Nach ersten Ermittlungen besteht der Verdacht, dass ein 55-Jähriger Hausbewohner das Feuer mit einem Abflamm-Gerät verursacht hat. Der Mann befindet sich derzeit in einer psychiatrischen Klinik. Die Staatsanwaltschaft in Aurich und die Polizeiinspektion Leer/Emden ermitteln wegen schwerer Brandstiftung. An dem Gebäude entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 100.000 Euro. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

