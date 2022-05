Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwerverletzter Fahrradfahrer

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg

Ein 39 jähriger Radfahrer aus Arnsberg befuhr gestern gegen 14:40 Uhr die Borkshagenstraße in Herdringen in abschüssige Richtung. Aufgrund eines Bremsfehlers stürzte er und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Der Mann trug zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Helm. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Nach Angaben des Notarztes bestand nach dem Unfall Lebensgefahr. Nach neusten Erkenntnissen schwebt der Mann nun nicht mehr in Lebensgefahr.

