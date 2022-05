POL-SO: Warstein - Wo fehlt eine Fahrradreparaturstation?

Lippstadt (ots) - Am Sonntag, um 22:05 Uhr, kam es an der Kreuzung Pappelallee/Stirper Straße zu einem Unfall. Ein 63-jähriger Autofahrer aus Steinhagen war mit seinem Volvo auf der Pappelallee unterwegs. An der Kreuzung beabsichtigte er nach links in die Stirper Straße abzubiegen. Dabei übersah er einen 14-jährigen Lippstädter, der gerade die Fußgängerfurt mit seinem Fahrrad querte. Es kam zum Zusammenprall und der Radler stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt. An ...

