Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Klimacamp attackiert (Zeugenaufruf)

Reutlingen (ots)

Hinweise zu zwei noch unbekannten Tatverdächtigen, die am Sonntagmorgen die Teilnehmer des derzeit am Reutlinger Albtorplatz stattfindenden Klimacamps attackiert haben, sucht das Polizeirevier Reutlingen. In dem Camp hielten sich fünf Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren auf. Gegen sieben Uhr näherten sich zwei unbekannte Männer und stießen zunächst Beleidigungen aus. Die Jugendlichen nahmen hierbei auch ein Knallgeräusch war, das zunächst nicht genau zugeordnet werden konnte. Während drei der Teilnehmer das Zelt verließen und zwei 15-jährige Mädchen im Inneren verblieben, soll nach derzeitigem Ermittlungsstand einer der beiden Unbekannten durch einen Spalt in der Zeltplane eine Reizstoffpatrone aus einer Schreckschusswaffe abgefeuert haben. Bis auf vorübergehenden Hustenreiz wurden die beiden Mädchen nicht verletzt. Die Täter flüchteten unerkannt. Fahndungsmaßnahmen blieben bisher erfolglos. Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter 07121/942-3333 zu melden. (ak)

