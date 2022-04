Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Messerangriff auf Jugendlichen, Wohnungseinbruch, Arbeitsunfall

Reutlingen (ots)

St. Johann-Würtingen (RT): Unfall auf Discounter-Parkplatz

Am Samstagnachmittag ist eine 54-Jährige in der Straße Am Saraisenbrunnen beim Verladen ihrer Einkäufe von einem Pkw angefahren worden. Gegen 12.40 Uhr fuhr eine 58-jährige Twingo-Fahrerin auf dem Parkplatz des dortigen Discounters rückwärts aus einer Parklücke und stieß aus Unachtsamkeit gegen eine 54-Jährige, welche gerade im Begriff war die Einkäufe in den Kofferraum ihres Ford Transit zu laden. In der Folge wurde die Frau gegen ihren Einkaufswagen geschoben, welcher anschließend mit dem Transit kollidierte. Die 54-Jährige wurde mit leichten Verletzungen vorsorglich in eine Klinik gebracht. An den beiden Pkw entstand lediglich geringer Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Einkaufwagen blieb unbeschädigt.

Wendlingen (ES): 17-Jährigen mit Messer schwer verletzt

Unter dem dringenden Verdacht, am Samstagnachmittag auf einen 17-Jährigen mit einem Messer eingestochen zu haben, ist ein 15-jähriger Jugendlicher kurz nach der Tat von der Polizei vorläufig festgenommen worden.

Den derzeit vorliegenden Ermittlungen der Kriminalpolizei zufolge, kam es am Samstagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, auf offener Straße in der Nähe eines Discounter-Marktes in der Albstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Jugendlichen, in deren Verlauf der 15-Jährige mehrfach auf den 17-Jährigen eingestochen haben soll. Hierbei wurde der 17-Jährige so schwer verletzt, dass er stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste. Er befindet sich außer Lebensgefahr.

Der Tatverdächtige wurde kurz nach der Tat in unmittelbarer Tatortnähe vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 15-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart wieder auf freien Fuß gesetzt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

Neuhausen auf den Fildern (ES): Kleintransporter flüchtet von Unfallort (Zeugenaufruf)

Nach einer Kollision mit einem geparkten Fahrzeug hat sich ein bislang unbekannter Lenker eines Kleintransporters am Freitagmittag unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Fahrerin des beschädigten Hyundai parkte gegen 14.30 Uhr in der Mörikestraße, um in einer Bäckerei einzukaufen. Sie hörte ein lautes Unfallgeräusch und sah einen Kleintransporter, welcher sich in Richtung Wolfschlugen entfernte. Die Hyundai-Fahrerin versuchte erfolglos, mit ihrem stark beschädigten Fahrzeug den Verursacher zu verfolgen, ein Kennzeichen konnte sie nicht ablesen. Der Sachschaden am Hyundai beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Der flüchtige Kleintransporter hatte eine offene Pritsche und ein graues oder weißes Führerhaus, des Weiteren dürften Schäden an der rechten Fahrzeugseite entstanden sein. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an das Polizeirevier Filderstadt unter der Telefonnummer 0711/70913 zu wenden.

Kirchheim unter Teck (ES): In Wohnung eingebrochen

Ein unbekannter Täter ist im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen in eine Wohnung in der Boschstraße eingebrochen. Auf bislang unbekannte Art und Weise verschaffte sich der Einbrecher Zutritt zur Wohnung und durchwühlte dort mehrere Schränke. Der Unbekannte entwendete Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kirchentellinsfurt (TÜ): Arbeitsunfall

Bei Absicherungsarbeiten ist es am Samstagvormittag in der Wilhelmstraße zu einem Arbeitsunfall gekommen. Gegen 11 Uhr führten ein 27-Jähriger und ein 31-Jähriger Sicherungsmaßnahmen an einer Baugrube durch. Hierbei sollten Betonplatten angebracht werden, um einen Erdrutsch zu verhindern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es beim Anbringen zum unerwarteten Abrutsch des Erdreiches, wobei das Bein des 27-Jährigen unter eine Betonplatte geriet. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte die angebrachten Betonplatten vor weiterem Abrutschen absichern und den Verunglückten befreien. Er kam aufgrund seiner Verletzungen vorsorglich in eine Klinik.

Balingen (ZAK): Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten hat sich am Samstagmittag in der Behrstraße ereignet. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Audi A 5 gegen 13 Uhr die Behrstraße stadtauswärts, als er circa 100 Meter vor der Überleitung in die Albrechtstraße im Verlauf einer leichten Linkskurve teilweise auf die Gegenfahrspur geriet und dort frontal mit dem entgegenkommenden Nissan Note eines 83-Jährigen kollidierte. Infolge des Zusammenstoßes wurde der 83-Jährige in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Im Anschluss wurde er mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Der 21-jährige Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeuge entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt circa 25.000 Euro. Sie wurden jeweils von Abschleppunternehmen geborgen.

