Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Jugendlicher beraubt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstagabend, 16. Juni 2022, wurde einem Jugendlichen in Schalke das Handy geraubt. Mit drei Freunden hatte sich der 13-Jährige auf der Leipziger Straße in Schalke aufgehalten. Gegen 19.35 Uhr wurden die Gelsenkirchener, im Alter von 11, 13 und 14 Jahren, von drei Unbekannten angesprochen. Die drei männlichen Jugendlichen forderten die Gelsenkirchener auf, ihre Taschen zu leeren. Nur der 13-Jährige hatte einen Rucksack dabei. Einer der Tatverdächtigen schlug ihn und griff in den Rucksack, aus welchem er ein Handy entwendete. Auch den 11-Jährigen sowie einen weiteren 13-Jährigen schlugen die Unbekannten, die danach flüchteten.

Die Tatverdächtigen waren zwischen 15 und 18 Jahren alt, einer von ihnen trug ein blaues T-Shirt und eine schwarze Kappe, ein weiterer ein weißes T-Shirt und ebenfalls eine schwarze Kappe und der dritte Tatverdächtige trug ein beiges T-Shirt, außerdem hatte er dunkle, lockige Haare, einen Oberlippenbart und einen abgebrochenen Schneidezahn.

Zeugen, die die Tat an der Grundschule an der Leipziger Straße mitbekommen haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der 0209 365 8112 bei Kriminalkommissariat 21 oder unter der 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell