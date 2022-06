POL-GE: Fahrtende und Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen baulicher Veränderungen

Gelsenkirchen (ots) - Ein 38 Jahre alter Gelsenkirchener ist am Montag, 13. Juni 2022, 15 Uhr, auf der Hohenzollernstraße in Bulmke-Hüllen mit einem Kleintransporter, den er von seinem Vater entwendet hatte, in die Schaufensterscheibe eines Geschäftes gefahren. Die ging dabei zu Bruch. Der Tatverdächtige gab den Beamten gegenüber an, beim Einparken nicht aufgepasst zu haben. Weiterhin gab er zu, regelmäßig Alkohol ...

