Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Sicher unterwegs mit dem Rollator/Polizei lädt zum Training ein

Gelsenkirchen (ots)

Gleich an zwei Tagen sind Bürgerinnen und Bürger in der kommenden Woche eingeladen, den Umgang mit dem Rollator zu trainieren. Alle, die auf diese Mobilitätshilfe angewiesen sind und/oder sich unsicher fühlen und Tipps rund um die Themen Mobilität und Sicherheit im Alter suchen, sind herzlich willkommen. Die Rollatoren-Tage finden am kommenden Montag, 20. Juni 2022, von 10 bis 13 Uhr auf dem St.-Urbanus-Kirchplatz in Buer und am kommenden Dienstag, 21. Juni 2022, von 10 bis 13 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in der Altstadt statt. Verkehrssicherheitsberater der Polizei Gelsenkirchen und Mitglieder der Verkehrswacht Gelsenkirchen üben mit Seniorinnen und Senioren auf einem eigens aufgebauten Parcours den Umgang mit dem Rollator. An beiden Tagen steht je ein Linienbus bereit, um den sicheren Ein- und Ausstieg zu üben. Beamtinnen und Beamte des Fachkommissariates Kriminalprävention stehen als Ansprechpartner für Fragen rund um die Sicherheit (Taschendiebstahl, Enkeltrick und weitere Themen) vor Ort. Das Seniorennetzwerk Gelsenkirchen steht ebenfalls beratend zur Verfügung. Zudem sind auch Sanitätshäuser bei den Rollatoren-Tagen vertreten. Sie präsentieren ihre Angebote rund um die Themen Mobilität und Sicherheit. Hierbei bieten Sie auch Überprüfungen der Rollatoren bezüglich der Bremsen und der Einstellhöhe an. Bitte kommen Sie vorbei und informieren Sie gegebenenfalls Ihre Eltern und Nachbarn über diese Aktion. Die Teilnahme ist selbstverständlich kostenlos. Medienvertreter sind herzlich eingeladen, sich selbst ein Bild zu machen und über die Rollatoren-Tage zu berichten.

