Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Radfahrer in Rotthausen und Feldmark schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei Unfällen am vergangenen Wochenende sind zwei Radfahrer schwer verletzt worden. Am Samstag, 11. Juni 2022, kam es um 15.33 Uhr auf der Schwarzmühlenstraße (Feldmark) zum Zusammenstoß eines 48 Jahre alten Autofahrers und eines 71 Jahre alten Radfahrers, der die Straße an einer Ampel überqueren wollte. Polizeibeamte, die zufällig in unmittelbarer Nähe waren und von einem Zeugen angesprochen wurden, fuhren unmittelbar zur Unfallstelle. Der 71-jährige Gelsenkirchener wurde von Rettungskräften vor Ort versorgt und anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Sonntag, 12. Juni 2022, gegen 19.45 Uhr, kam es auf der Steinfurthstraße in Rotthausen zum Zusammenstoß zwischen einem 57 Jahre alten Autofahrer und einem 14 Jahre alten Radfahrer, der vom Gehweg auf die Straße wechseln wollte. Auch in diesem Fall versorgten Rettungskräfte den Jugendlichen vor Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Polizeibeamte sicherten in beiden Fällen Spuren und leiteten den Verkehr währenddessen um. Die Ermittlungen zu den Unfallursachen dauern in beiden Fällen an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell