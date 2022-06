POL-GE: Raub in der Altstadt

Gelsenkirchen (ots) - Ein Notruf wegen zwei sich hilflos im Wasser befindlichen Jugendlichen ist am Sonntag, 12. Juni 2022, in einen Widerstand gegenüber Polizeibeamtinnen umgeschlagen. Gegen 16.50 Uhr meldeten Zeugen die beiden Mädchen im Rhein-Herne-Kanal, in Höhe des Nordsternparks. Die eingesetzten Beamten trafen die beiden 13-Jährigen an, die allerdings nicht in Not waren, sondern sich über die Situation ...

mehr