Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Langenburg: Motorrad mit Kleinbus kollidiert

Ein 17-jähriger Motorradfahrer war am Dienstagvormittag gegen 11:30 Uhr auf der L1036 von Bächlingen in Richtung Nesselbach unterwegs. In einer Kurve kam der 17-Jährige auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden 41-jährigen Kleinbus-Fahrer. Der 17-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8500 Euro.

Ilshofen: Fahrzeug überschlagen

Am Dienstagabend gegen 23 Uhr befuhr eine 38-jährige VW-Fahrerin die Lerchenstraße in Richtung Ortsmitte. Dabei stieß sie gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Audi. Als die 38-Jährige im Anschluss versuchte nach links auszuweichen, fuhr sie mit ihrem VW gegen eine Steinmauer und überschlug sich. Der insgesamt entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass die Unfallverursacherin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Bei ihr wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Crailsheim: Alkoholisierter Fahrradfahrer gestürzt

Ein 54-jähriger Radfahrer befuhr am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr die Straße Im Hummelsberg in Richtung der L2218. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich leicht. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten fest, dass der 54-Jährige deutlich alkoholisiert unterwegs war, weshalb eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt wurde. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

