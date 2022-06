Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuberischer Diebstahl in Schalke/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein bislang unbekannter Jugendlicher hat einem Zwölfjährigen am vergangenen Freitag, 10. Juni 2022, auf der Bismarckstraße Geld geraubt. Das Kind und ein weiterer Zeuge gaben an, dass der Unbekannte gegen 16 Uhr nach der Uhrzeit fragte. Als der Junge seine Handyhülle öffnete, um nach der Uhrzeit zu sehen, entwendete der Unbekannte einen Geldschein, der in der Hülle steckte. Als das Kind das Geld zurückforderte, schlug der Tatverdächtige das Kind und flüchtete. Der Unbekannte ist etwa 16 Jahre alt, hat dunkle Haare und trug einen blauen Pullover und eine Jeans. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat zwischen Liborius- und Paulinenstraße beobachtet haben oder Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

