POL-GE: Verkehrsunfall in Erle - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein Fahrradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Mountainbikefahrer an der Einmündung Cranger Straße/ Friesenstraße am Sonntag, 12. Juni 2022, leicht verletzt worden. Der 53-jährige Gelsenkirchener fuhr um 15.40 Uhr mit seinem Rennrad auf dem Radweg der Cranger Straße und wollte nach rechts in die Friesenstraße abbiegen. Es kam dabei zum Zusammenstoß mit einem bislang unbekannten Mountainbikefahrer. Der Gelsenkirchener stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Unbekannte half dem Rennradfahrer aufzustehen. Als dieser seinen Unfallgegner nach seinen Personalien fragte, setzte sich der Unbekannte wieder auf sein Mountainbike und fuhr auf der Cranger Straße in Richtung Buer davon, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Er ist circa 1,75 bis 1,80 Meter groß und hat schwarze Haare, die er gescheitelt trug. Er war mit einer langen, zerrissenen Jeans und einem schwarzen Sweatshirt bekleidet und mit einem dunklen Mountainbike unterwegs. Die Polizei bittet den Mountainbikefahrer, sich zu melden, um den Sachverhalt zu klären. Darüber hinaus werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Mountainbikefahrer machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter 0209 365 6221 an das Verkehrskommissariat oder unter 0209 365 2160 an die Leitstelle.

