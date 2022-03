Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Alkoholisierter 33-Jähriger nach Unfall geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Zeugen alarmierten am Mittwoch gegen 19:40 Uhr die Polizei, nachdem sie einen Unfall in der Marktstraße in Böblingen beobachtet hatten. Ein 33-jähriger Mercedes-Lenker touchierte beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Nissan und verursache hierbei einen Sachschaden von etwa 4.500 Euro. Nach dem Unfall parkte der 33-jährige sein Fahrzeug vor dem beschädigten Nissan ab und machte sich zu Fuß davon. Nachdem die Polizei an der Unfallstelle eingetroffen war, konnten sie den 33-Jährigen antreffen, der den Unfall vehement bestritt. Hierbei stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund zwei Promille. Der Mann wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

