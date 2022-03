Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Aufmerksame Bankmitarbeiterin vereitelt Betrug

Ludwigsburg (ots)

Eine Bankmitarbeiterin in Sindelfingen erkannte am Mittwochnachmittag einen Betrugsversuch und verhinderte so einen fünfstelligen Schaden. Eine Seniorin hatte zuvor, gegen 15.15 Uhr, einen Anruf von einer weiblichen Person erhalten, die sich als ihre Tochter ausgab. In diesem Gespräch forderte die angebliche Tochter finanzielle Hilfe von ihrer Mutter. Da die Seniorin zunächst annahm, dass tatsächliche ihre Tochter am Telefon war, wollte sie im Anschluss an das Telefonat bei ihrer Hausbank mehrere tausend Euro abheben. Im Gespräch zu den Hintergründen der Abhebung stellte die Bankmitarbeiterin jedoch den möglichen Betrugsversuch fest und kontaktierte die "richtige" Tochter. Zu einer Geldübergabe kam es letztlich nicht. Weitere Hinweise sowie Tipps rund um das Thema Enkeltrick sowie anderen Betrugsmaschen finden Sie im Internet unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell