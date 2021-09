Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210906 - 1078 Frankfurt-Eckenheim: Frankfurter Polizei findet bei mutmaßlichem Drogendealer größere Menge Drogen

Frankfurt (ots)

(em) Vergangenes Wochenende (04.-05.09.2021) führte die Frankfurter Polizei umfangreiche Maßnahmen durch, welche unter anderem zur Festnahme eines 38-jährigen mutmaßlichen Drogendealers sowie zum Fund von mehr als 400 Gramm Haschisch führten.

Umfangreiche Ermittlungen der Frankfurter Polizei bestätigten am Samstag sowie Sonntag, den Verdacht, dass ein 38-jähriger Mann in Eckenheim Drogen verkaufen soll. Zwei Käufer wurden am vergangenen Wochenende von der Polizei kontrolliert: Ein 33-jähriger Frankfurter konnte mit mehr ca. 5,5 Gramm brutto Marihuana angetroffen und festgenommen werden, ein weiterer Käufer, 29 Jahre alt, mit mehr als 2 Gramm Marihuana. Eine am Sonntag durchgeführte Wohnungsdurchsuchung bei dem mutmaßlichen Dealer brachte schließlich eine weitaus größere Menge Betäubungsmittel zutage: über 405 Gramm (brutto) Haschisch sowie mehr als 0,5 Gramm Kokain. Die Polizisten beschlagnahmten die Betäubungsmittel. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden sowohl die mutmaßlichen Drogenkäufer, als auch der polizeibekannte mutmaßliche Drogendealer wieder entlassen.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz dauern an.

