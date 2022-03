Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ingersheim-Großingersheim: Unfall auf Kreuzung verursacht 25.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Etwa 25.000 Euro Sachschaden entstanden am Mittwoch gegen 17:00 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung der Marktstraße und der Großmühlstraße in Großingersheim. Ein 36-jähriger Mercedes-Lenker befuhr die Marktstraße in Richtung der Stadtverwaltung. Möglicherweise aus Unachtsamkeit übersah er an der Kreuzung zur Großmühlstraße einen von rechts kommenden 44-jährigen Renault-Fahrer, worauf es zum Zusammenstoß der beiden Pkw kam. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

