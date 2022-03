POL-LB: Ludwigsburg - Neckarweihingen: Polizei sucht Zeugen einer Straßenverkehrsgefährdung

Ludwigsburg (ots) - Mit zwei aggressiven Gästen bekamen es Mitarbeiter eines Hotels in der Neckarstraße in Sindelfingen und im weiteren Verlauf auch die Polizei am Mittwochabend zu tun. Die Mitarbeiter versuchten gegen 23.30 Uhr Kontakt zu den beiden 37 und 43 Jahre alten Männern aufzunehmen, die sich in der Tiefgarage des Hotels aufhielten und durch lautes Schreien ...

