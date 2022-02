Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizei sucht Zeugen

Cuxhaven (ots)

Geestland / Langen. Am 10.02.2022 kam es zwischen 8 Uhr und 11.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Brückenweg in Langen. Der Geschädigte hatte seinen schwarzen Pkw Opel Zafira im Brückenweg geparkt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich ein Klein-Lkw oder Pritsche, streifte beim Vorbeifahren das parkende Fahrzeug und setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden am parkenden Opel. Am geschädigten Pkw konnte weißer und blauer Farbabrieb festgestellt werden. Schaden etwa 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Langen 04743 928270.

++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell