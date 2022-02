Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Unfälle im Landkreis

Cuxhaven (ots)

Vorfahrt missachtet

Geestland / Köhlen. Gestern Morgen gegen 7 Uhr kam es in Köhlen zu einem Verkehrsunfall, bei dem beide beteiligten Fahrzeuge so stark beschädigt wurden, dass sie abgeschleppt werden mussten. Ein 19-jähriger Fahranfänger wollte mit seinem VW von der Dorfstraße-Ost nach links auf die Geestensether Straße einbiegen. Dabei übersah er den Renault eines 62-jährigen Beverstedters und nahm ihm die Vorfahrt. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 9.000 Euro geschätzt.

Gegen Baum gefahren - Fahrerin leicht verletzt

Belum. Eine 78-jährige Autofahrerin wurde gestern Mittag gegen 14 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Frau war mit ihrem PKW auf der Straße Osterende in Kehdingbruch unterwegs und kam aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Hier fuhr sie gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ihr PKW war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Unfall auf der A27

Cuxhaven. Gestern Abend gegen 21.15 Uhr kam es auf der A27 zu einem Unfall mit erheblichem Sachschaden. Zwischen den Anschlussstellen Altenwalde und Nordholz war ein 20-jähriger Fahranfänger aus Cuxhaven mit seinem BMW aus bisher ungeklärter Ursache auf den vorausfahrenden Fiat eines 28-jährigen Bremerhaveners aufgefahren. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Insassen wurden zum Glück nicht verletzt. Im Anschluss erkannten zwei Fahrzeugführer die noch ungesicherte Unfallstelle zu spät und fuhren mit ihren PKW über die Trümmerteile. Beide Fahrzeuge wurden dabei beschädigt, konnten aber weiterfahren. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 8.500 Euro geschätzt.

