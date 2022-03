Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeuge beobachtet Einbrecher

Ludwigsburg (ots)

Ein Anwohner beobachtete am Mittwochabend kurz vor 20:00 Uhr zwei Einbrecher, wie sie die Terrassentür einer Wohnung in der Jägerhofallee in der Ludwigsburger Innenstadt aufhebelten und in das Innere gelangten. Der Zeuge verständigte sofort die Polizei, die wenige Minuten später das Gebäude umstellt hatte. Die noch unbekannten Täter waren aber schon durch ein Fenster auf eine angrenzende Gartenhütte und schließlich über das Nachbargrundstück geflüchtet. Stehlen konnten sie nichts. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Personen, die ebenfalls Zeugen dieses Vorfalls geworden sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, zu melden.

