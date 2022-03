Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Roller gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochabend trieb ein noch unbekannter Täter im Bereich eines Einkaufszentrums in der Leonberger Straße in Eltingen sein Unwesen. Zwischen 18.00 Uhr und 23.30 Uhr stahl der Unbekannte einen roten Roller der Marke Piaggio, der am Fahrradabstellplatz stand. Das Zweirad war mit dem Lenkradschloss gesichert. Der genaue Wert des Rollers steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell