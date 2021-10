Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0799 --Schlepper rammt Kajenmauer--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremerhaven, Neuer Hafen Zeit: 26.10.2021, 13:45 Uhr

Ein Schlepper rammte am Dienstagnachmittag eine Kajenmauer vor der Klappbrücke am Neuen Hafen in Bremerhaven. Verletzt wurde niemand, die Mauer und auch das Schiff wurden dabei beschädigt.

Gegen 13:45 Uhr wollte der Schiffsführer des Schleppers die Klappbrücke vom Kaiserhafen in Richtung Neuer Hafen durchfahren. Aus bisher noch ungeklärter Ursache stieß das Schiff, noch bevor es die Brücke passieren konnte, gegen die Uferbefestigung. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Die Mauer wurde dabei auf einer Länge von mehreren Metern eingedrückt. Der Schlepper wies nach ersten Untersuchungen leichtere Beschädigungen auf. Die weiteren Ermittlungen der Wasserschutzpolizei, auch zur Unfallursache dauern an. Die Klappbrücke wurde bei dem Unfall nicht beschädigt.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell