Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0796 --Aggressiver Ladendieb in Bremen-Nord--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Burglesum, OT Burgdamm, Stockholmer Straße Zeit: 26.10.21, 13:15 Uhr

Am Dienstagmittag attackierte ein bisher unbekannter Mann in einem Discounter in Burglesum einen 55-jährigen Mitarbeiter mit Pfefferspray.

Gegen 13:15 Uhr beobachtete eine Kundin eines Discountmarktes in der Stockholmer Straße einen Mann dabei, wie er mehrere Flaschen Alkohol in seine mitgeführte Tasche steckte. Die Dame sprach daraufhin den 55-jährigen Supermarkt-Mitarbeiter an und machte ihn auf ihre Beobachtungen aufmerksam. Als dieser sich dem Ladendieb näherte, drehte selbiger sich um, zückte Reizgas und attackierte damit den Mitarbeiter. Während der bisher unbekannte Mann flüchtete, blieb der 55 Jahre alte Mann mit Augenreizungen leicht verletzt zurück.

Der Angreifer wird als etwa 25 Jahre alt mit einer athletischen Statur beschrieben. Er soll circa 170 Zentimeter groß sein und bei der Tatausführung mit einer weißen Jogginghose, einer schwarzen Bomberjacke, dunklen Schuhen und einer schwarzen Wollmütze bekleidet gewesen sein. Er soll zudem eine schwarze Sporttasche mitgeführt haben.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell