Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0798 --Sachbeschädigung an Immobilienbüro--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Fesenfeld, Humboldtstraße Zeit: 26.10.21 bis 27.10.21, 18:30 Uhr bis 09:05 Uhr

Unbekannte beschädigten in den Abendstunden von Dienstag auf Mittwochmorgen die Scheiben eines Immobilienbüros im Ortsteil Fesenfeld. Die Polizei Bremen sucht Zeugen. Eine Mitarbeiterin des Immobilienbüros bemerkte am heutigen Morgen zwei beschädigte Fensterscheiben an der Vorderseite des Büros und verständigte die Polizei. Vor dem Objekt stellten die Einsatzkräfte mehrere Steine fest. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können oder verdächtige Beobachtungen im Bereich der Humboldtstraße gemacht haben, melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell