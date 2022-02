Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte beschädigen Pump- und Trafostation in Drochtersen

Stade (ots)

Bisher unbekannte Täter sind in Drochtersen in der Fleethstraße nach dem Aufhebeln einer Metallzugangstür in das Innere der dortigen Pumpstation eingedrungen und haben die Pumpen ausgestellt.

Im Anschluss wurden von einer angrenzenden Trafostation eine grün lackierte Stahlseitenwand abgehebelt und entwendet.

Der angerichtete Schaden dürfte sich auf ca. 1.000 Euro belaufen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04143-912349 bei der Polizeistation Drochtersen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell