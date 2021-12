Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mülleimer durch Böller zerstört

Einbeck (ots)

Einbeck, OT Kohnsen (Kr.) 29.12.2021, 02:55 Uhr

Am Donnerstag, den 29.12.2021, wurde ein 39jähriger Anwohner der Vardeilser Landstraße in Kohnsen, gegen 02:55 Uhr, durch einen lauten Knall vor seiner Haustür aufgeschreckt. Bei Nachschau entdeckte er auf der gegenüberliegenden Straßenseite, an einem Bus-Unterstand, einen stark deformierten Mülleimer sowie eine daneben befindliche Zeitungsbox, die ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen war. Die alarmierten Polizeibeamten konnten vor Ort ermitteln, dass die Beschädigungen an Mülleimer und Zeitungsbox durch Pyrotechnik, bzw. einen großen "Böller" verursacht worden sind. Der Schaden wird auf ca. 400,- Euro geschätzt. Zeugen, die möglicherweise Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 05561-949780 bei der Polizei in Einbeck zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell