POL-STD: Mercedes SUV in Buxtehude entwendet, Großalarm für die Feuerwehr in Stade - Hallendach mit Photovoltaikanlage in Brand geraten, Horneburger Polizei sucht Unfallzeugen

Stade (ots)

1. Mercedes SUV in Buxtehude entwendet

Unbekannte Autodiebe haben in der vergangenen Nacht zwischen 20:00 h und 07:30 in Buxtehude in der Straße "Im Obstgarten" einen dort in einer Parkbucht abgestellten SUV entwendet.

Der schwarze Mercedes GLE 350 D hat das Kennzeichen STD-EA 13 und stellt einen Wert von ca. 35.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Autodiebe und den möglichen Verbleib des Fahrzeuges bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Großalarm für die Feuerwehr in Stade - Hallendach mit Photovoltaikanlage in Brand geraten

Am heutigen frühen Nachmittag gegen kurz vor 13:00 h wurde der Feuerwehr und der Polizei der Brand einer Photovoltaikanlage auf einem Industriehallenkomplex im Sophie-Scholl-Weg in Stade gemeldet. Als nach kurzer Zeit die ersten Einsatzkräfte am Brandort eintrafen waren bereits dichte Rauchwolken über dem Gebäude zu erkennen.

Vorsorglich wurde eine Rundfunkdurchsage und eine Meldung über die NINA-Warn-App veranlasst und die Anwohner aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Das Feuer konnte dann durch die Feuerwehrleute über drei Drehleitern beider Züge der Feuerwehr Stade sowie der Ortswehr Harsefeld mit Unterstützung durch die Werkfeuerwehr des nahegelegenen Stader AIRBUS-Werkes schnell gelöscht, bevor es sich auf die gesamte Halle ausbreiten konnte.

Im Einsatz waren bei dem Brand ca. 200 Feuerwehrleute aus der Ortswehr Stade mit beiden Zügen, die Ortswehren aus Hagen, Wiepenkathen und Harsefeld. Der Wasserförderzug der Kreisfeuerwehrbereitschaft und der Einsatzleitwagen 2 des Fernmeldezuges sowie der Schlauchwagen gingen in Bereitschaft und die Messgruppe des Umweltzuges wurde alarmiert.

Die Mitglieder nahmen Messen am Brandort vor und konnten dann schnell Entwarnung geben. Giftige Dämpfe konnten nach Abschluss der Löscharbeiten nicht mehr gemessen werden.

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, der vorsorglich eingesetzte Rettungsdienst und die Bereitschaft der Johanniter brauchten nicht mehr eingreifen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Metallbaubetriebes konnten sich aus den Betriebsgebäuden rechtszeitig nach draußen in Sicherheit bringen.

Landrat Kai Seefried informierte sich vor Ort persönlich über die Brandbekämpfungsmaßnahmen.

Bei dem Feuer wurde die Photovoltaikanlage und das Hallendach schwer beschädigt, der Gesamtschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen vor Ort auf ca. 500.000 Euro belaufen.

Polizeibeamte und Tatortermittler der Polizeiinspektion Stade nahmen noch vor Ort die ersten Ermittlungen zur Brandursache auf.

Genaue Ergebnisse werden aber erst nach den Recherchen der Brandexperten der Polizeiinspektion Stade erwartet, die in den nächsten Tagen anlaufen werden.

Noch während des laufenden Einsatzes wurden Teile der Einsatzkräfte sowie die Ortswehren Bützfleth und Hollern-Twielenfleth zum Brand eines Bootes im Winterlager des MYC Stade in der Straße "Butendiek" alarmiert.

Hier war offenbar bei Schweißarbeiten im Motorraum eines Bootes die Verkleidung in Brand geraten, das Feuer konnte aber schnell durch die Feuerwehrleute gelöscht werden bevor es sich weiter im Boots ausbreiten konnte.

Der Sachschaden wird hier auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Auch hier wurde niemand verletzt und der Rettungsdienst brauchte nicht eingreifen.

3. Horneburger Polizei sucht Unfallzeugen

Am heutigen frühen Morgen gegen 07:00 h ist es in Horneburg auf der Bundesstraße 73 an der Kreuzung mit der Issendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, für den die Ermittler der Horneburger Polizei nun Zeugen suchen. Nach dem derzeitigen Stand wollte ein 18-jähriger Mazdafahrer aus Agathenburg in Richtung Ortsmitte Horneburg nach links in die Issendorfer Straße abbiegen und übersah dabei vermutlich den Mercedes eines 60-jährigen Fahrers aus Beckdorf der auf der B 73 in Richtung Stade unterwegs war. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen bzw. bremsen und beide Fahrzeuge stießen zusammen. Alle Autoinsassen blieben bei dem Unfall unverletzt, die beiden Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder die sonstige Hinweise dazu geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-828950 bei der Horneburger Wache zu melden.

