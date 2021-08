Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannter Hinweisgeber nach Unfall gesucht - #polsiwi

Netphen (ots)

Nach einer Unfallflucht am Freitagnachmittag auf einem Parkplatz an der Straße "Neumarkt" in Netphen sucht die Polizei einen unbekannten Hinweisgeber.

Eine 29-Jährige hatte sich auf der Polizeiwache gemeldet und Anzeige erstattet. Die Frau hatte am Freitag einen Zettel an ihrem Auto gefunden, auf dem ein unbekannter Zeuge das Kennzeichen des mutmaßlichen Verursachers aufgeschrieben hatte. Zudem schrieb der Zeuge, dass er beobachtet habe, wie jemand die Tür gegen den Toyota Yaris der 29-Jährigen geschlagen hatte.

Um den Sachverhalt klären zu können, sucht das Verkehrskommissariat in Kreuztal jetzt den unbekannten Zeugen, der den Zettel geschrieben hat. Derjenige/diejenige wendet sich bitte an die 02732/909-0.

