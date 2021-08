Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Aufmerksame Nachbarin störte Einbrecher - #polsiwi

Siegen (ots)

Eine aufmerksame 72-Jährige hat am Dienstagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus an der Koblenzer Straße in Siegen Schlimmeres verhindert.

Die ältere Dame hörte gegen 15:30 Uhr ein lautes Knallen in der Wohnung neben ihr. Als sie nachschaute, sah sie drei Personen, die in diesem Moment die Tür der Nachbarn aufgebrochen hatten. Beim Erblicken der Seniorin flüchteten die augenscheinlich jugendlichen Einbrecher.

Die Kriminalpolizei in Siegen sucht nun Zeugen, die das Trio möglicherweise gesehen haben, unter der 0271/7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell