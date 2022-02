Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte entwenden Baumaterial, Werkzeug und Kupferleitungen in Apensen und Buxtehude

Stade (ots)

Bisher unbekannte Täter haben sich am Wochenende zwischen Samstagnachmittag, 15:00 h und Montagmorgen, 07:30 h in Apensen in der Stader Straße Zutritt zu einem dortigen Baustellengelände verschafft und dann dort gelagerte Dämmstoffe sowie Bitumen in Eimern entwendet.

Der Abtransport des Diebesgutes muss dabei mit einem passenden LKW oder Anhänger erfolgt sein, da es sich um knapp 7.500 Quadratmeter Hartschauplatten und 70 Eimer Bitumen gehandelt hat. Der angerichtete Schaden beträgt hier über 35.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben oder denen Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04167-699240 bei der Polizeistation in Apensen zu melden.

In Buxtehude im Schützenhofsweg sind Unbekannte am Wochenende zwischen Freitagmittag, 12:00 h und Montagmorgen, 06:40 h in zwei Rohbauten eingedrungen und haben über 20 Meter bereits verlegte elektronische Kupferleitungen sowie diverses Werkzeug aus einem aufgebrochenen Lagerraum erbeutet.

Der angerichtete Schaden dürfte sich hier auf über 1.000 Euro beziffern lassen.

Hinweise in diesem Fall bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter 04161-647115.

