POL-STD: +++ Unbekannte brechen Lagerraum von Kfz-Werkstatt in Stade auf +++ Berichtigung +++

Stade (ots)

In der Pressemeldung der PI Stade von heute Morgen hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Richtig heißen muss es:

Bisher unbekannte Täter sind in der Zeit von Freitag, den 18.02., 17:00 h bis Montag, den 21.02., 10:00 h in Stade in der Harburger Straße auf das Gelände einer dortigen Kfz-Werkstatt gelangt und haben einen Lagerraum aufgebrochen.

Aus dem Inneren konnten der oder die Unbekannten dann mehrere Katalysatoren und Batterien entwenden.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

