Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen - Hochdorf: Seniorin fährt gegen Hauswand

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von insgesamt rund 17.000 Euro hinterließ eine 77-Jährige, als sie am Mittwoch mit ihrem PKW gegen eine Hauswand in der Eberdinger Straße in Hochdorf fuhr. Die Seniorin war gegen 12:30 Uhr mit ihrem Renault Clio auf der Eberdinger Straße unterwegs und wollte nach rechts in die Heimerdinger Straße abbiegen. Aus ungeklärten Gründen kam sie herbei jedoch nach links von der Fahrbahn ab, fuhr auf das Grundstück einer 53-Jährigen und schließlich gegen deren Hauswand sowie Garage. Der Renault Clio musste anschließend abgeschleppt werden. Verletzt wurde die Fahrerin jedoch glücklicherweise nicht.

