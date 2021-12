Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden/ Autos beschädigt

Coesfeld (ots)

Einige Autobesitzer hatten in Senden keinen guten Dienstagmorgen (21.12.21). An der Espelstraße entdeckte eine 35-jährige Sendenerin, dass jemand die Heckscheibe ihres grauen Hyundai i30 eingeschlagen hat. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Tatzeit liegt zwischen 22.30 Uhr am Montag (20.12.21) und 7 Uhr am Dienstag (21.12.21).

An der Bahnhofstraße in Bösensell waren zwei Autos das Ziel von Unbekannten. Eine 71-jährige Sendenerin stellte einen beschädigten Außenspiegel an ihrem grauen Opel Astra fest. Die Unbekannten beschädigten diesen zwischen 12 Uhr am Montag (20.12.21) und 6.30 Uhr am Dienstag (21.12.21).

Zwischen 19.30 Uhr am Montag (20.12.21) und 6.30 Uhr am Dienstag (21.12.21) beschädigten Unbekannte den linken Außenspiegel eines blauen Ford Fiesta.

Die Polizei prüft einen Zusammenhang und bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

