Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter hebelten am 20.12.2021, in der Zeit von 19.05 Uhr bis 22.40 Uhr, die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf der Spormakerstraße in Ascheberg, Herbern auf und verschafften sich so Zutritt zum Haus. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume.

Danach flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Sie entwendeten Schmuck und einen Fahrzeugschlüssel.

Hinweise an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

