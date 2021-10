Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrüche im Kreis Cuxhaven - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf/Bramel. In der Zeit vom 21.10. - 28.10.2021 versuchten unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Heidestraße aufzuhebeln. Es blieb jedoch beim Versuch. Es wurde kein Diebesgut entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

In der Zeit vom 25.10. - 27.10.2021 brachen bisher unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Nicolaiweg in Cuxhaven-Altenbruch auf und verschafften sich so Zutritt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

