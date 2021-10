Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Hoher Sachschaden aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ++++ Mit gefälschten Kennzeichen unterwegs

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27. Am Mittwochmorgen (27.10.2021) kam es gegen 09:45 Uhr auf der Autobahn 27, Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW. Ein 28-Jährige Loxstedter fuhr mit seinem PKW VW Caddy von der Stadtmitte Bremerhaven über die Grimsbystraße in Richtung A27 und beabsichtigte in Richtung Bremen aufzufahren. Im Kurvenbereich des Beschleunigungsstreifens kam er jedoch, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem auf dem Hauptfahrstreifen fahrenden LKW. Hierbei kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß, bei welchem der VW Caddy nach ersten Schätzungen einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

++++

Geestland. In der Nacht zu Mittwoch (27.10.2021) kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland gegen 01:15 Uhr einen BMW 5er im Bereich Geestland - Köhlen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der PKW mit Kennzeichen aus Bochum (Nordrhein-Westfalen) geführt wurde. Auf den Kennzeichen waren jedoch Siegel aus Lübeck (Schleswig-Holstein) angebracht. Der PKW war nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Gegen den 45-Jährige Fahrzeugführer wird jetzt wegen Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz ermittelt.

