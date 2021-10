Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer LKW-Verkehrsunfall auf der BAB 27 - Vollsperrung

Cuxhaven (ots)

Schwanewede/BAB27. Zwischen den Anschlussstellen Schwanewede und Uthlede kam es am heutigen Freitagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein LKW verunfallte hierbei alleinbeteiligt und geriet in Vollbrand. Ersthelfer zogen den verletzen Fahrzeugführer aus seinem Führerhaus. Die BAB ist aktuell in Richtung Cuxhaven voll gesperrt. Es kommt zu starken Verkehrsbehinderungen. Es wird empfohlen die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Die Sperrung wird noch bis in die Abendstunden andauern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell