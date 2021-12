Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Rohrkamp/ Scheibe eingeschlagen, Mobiltelefon gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben ein Mobiltelefon aus einem blauen Toyota Aygo am Rohrkamp gestohlen. Zwischen 18 Uhr am Sonntag (19.12.21) und 7.50 Uhr am Montag (20.12.21) schlugen die Täter die hintere linke Seitenscheibe ein. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591/7930 um Hinweise und rät, Wertsachen nicht im Auto zu lassen. Auch das vermeintlich beste Versteck hält Täter nicht ab, nach Beute zu gucken. In einigen Fällen beobachten Täter potentielle Opfer beim Verstecken.

