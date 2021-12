Polizei Coesfeld

POL-COE: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen in Coesfeld

Coesfeld (ots)

Am Mo., 20.12.21, 18.20 Uhr, befuhr ein 61jähriger Mann aus Neuenkirchen mit seinem Pkw die Osterwicker Straße von Coesfeld kommend in Fahrtrichtung Rosendahl. Zeitgleich befuhr eine 41jährige Frau aus Coesfeld mit ihrem Pkw die Osterwicker Straße von der L555 kommend in Richtung Coesfeld. Der 61jährige Mann geriet in einer Linkskurve zu weit nach links in den Gegenverkehr und kollidierte hier linksseitig frontal mit dem Fahrzeug der 41jährigen Frau aus Coesfeld. Beide Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt ins Krankenhaus nach Coesfeld gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 10.000 Euro.

