Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Kleine Viehstraße/Trickdiebe erbeuten Bargeld

Coesfeld (ots)

Am Geldautomaten lenkten Unbekannte einen Senior ab und erbeuten einen vierstelligen Bargeldbetrag. Der Coesfelder befand sich am Sonntag (20.12.) gegen 15.30 Uhr an einem Geldautomaten in der Kleinen Viehstraße. Hier bemerkte er einen unbekannten Mann, der ihm sehr nahe kam und immer "Meine Karte" sagte. Der Senior versuchte zu verhindern, dass der Unbekannte an seine Karte kam. Als der Unbekannte den Raum verließ, stellte der Senior fest, dass noch eine zweite männliche Person anwesend war und beide gemeinsam den Raum verließen. Bei einer sofortigen Nachschau stellte der Senior fest, dass von seinem Konto ein vierstelliger Betrag abgehoben wurde. Zum Unbekannten kann er lediglich sagen, dass er ca. 170 cm groß war. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell