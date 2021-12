Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Lindenstraße

Katalysator ausgebaut und entwendet

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter bauten in der Zeit vom 13.12.2021, 21.30 Uhr bis 17.12.2021, 18.30 Uhr den Katalysator aus dem geparkten weißen VW Polo einer 23-jährigen Lüdinghauserin auf der Lindenstraße in Lüdinghausen fachmännisch (mit einer Schneidemaschine) aus und entwendeten ihn. Eine deutlich frische Schnittkante an der restlichen Auspuffanlage war sichtbar.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell