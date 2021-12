Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, L835

Gullydeckel ausheben ist eine Straftat!

Coesfeld (ots)

Am 18.12.2021 hoben unbekannte Täter auf der L835, in Dülmen, Buldern 14 Gullydeckel, Schachtabdeckungen und Einlaufgitter aus der Verankerung. Ein 58-jähriger Fahrradfahrer aus Dülmen fuhr über eine dieser entstandenen Öffnungen. Ein Sturz konnte gerade noch verhindert werden. Es entstand kein Sachschaden am Fahrrad. Zu jeglichem Zeitpunkt bestand eine Gefährdung für Fußgänger und Radfahrer. Die eingesetzten Polizisten beseitigten die Gefahrenstellen. Sie hoben die Abdeckungen wieder in die entsprechenden Verankerungen.

Was wie ein "Streich" aussieht, erfüllt jedoch den Tatbestand einer Straftat: "Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr" und ist nicht zu unterschätzen. Gerade in der Dunkelheit können solche "Löcher" übersehen werden und zu erheblichen Unfällen von Zweiradfahrern und Fußgängern führen.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

